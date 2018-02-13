МАК завершил расшифровку данных «черного ящика» Ан-148

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В лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершена расшифровка данных параметрического самописца потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 и проведен предварительный анализ информации. Об этом говорится в сообщении комиссии МАК.

Отмечается, что после отрыва на высоте 130-150 м был включен автопилот.

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«Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч, когда стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный)», — говорится в сообщении.

Примерно через 50 секунд, на высоте около 2000 метров, сообщение о расхождении зарегистрировано снова.

«После второго появления указанной разовой команды (сообщения) экипаж отключил автопилот. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме», — отметили в МАК.

Накануне МАК начал расшифровку данных параметрического самописца Ан-148.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.