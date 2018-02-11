Американец избил медведя, чтобы спасти свою собаку

В США мужчина набросился на медведя, чтобы спасти от нападения животного своего пса, сообщает Bangor Daily News.

29-летний Дастин Грей гулял со своим лабрадором в лесу, когда на пса напал медведь. По словам мужчины, он несколько раз ударил медведя и ткнул его пальцем в глаз, после чего животное повалило его на землю. Однако после этого медведь неожиданно сбежал.

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После этого Грей вместе с собакой поехали к ветеринару, который засвидетельствовал, что на пса напало крупное животное.

Ранее сообщалось, что в США кенийский марафонец убежал от двух черных медведей.