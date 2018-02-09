Поезд «Санкт-Петербург — Мурманск» изменил расписание ради одной школьницы

Поезд «Санкт-Петербург — Мурманск» с февраля 2017 года стал делать остановку на станции Пояконда для того, чтобы школьница и ее бабушка могли добраться из школы домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу корпоративной коммуникации Октябрьской железной дороги.

14-летняя школьница родом из поселка на юге Мурманской области. По данным агентства, там живут не более 50 человек, большинство из них работают на биологической станции на берегу Белого моря. Школьница является единственным ребенком, который живет в Пояконде и ездит на учебу.

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Девочка добирается до школы в поселке Зеленоборский на электричке. После уроков она возвращается домой вместе с бабушкой на поезде дальнего следования. С 1 декабря 2017 года поезд перестал останавливаться на станции Пояконда, и школьница возвращалась домой поздно вечером, поэтому ей не хватало времени на отдых и домашние задания. Мать девочки обратилась в администрацию Кандалакшского района, где смогли договориться с железнодорожниками о дополнительной остановке.

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