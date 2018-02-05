В Москве к уборке снега привлекли военных

В Москве к борьбе с последствиями сильного снегопада привлекли военных, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Личный состав и техника приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов. В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина», — сообщили в ведомстве.

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МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение.

За сутки из-за снегопада сугробы в городе достигли рекордной высоты.