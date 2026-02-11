Размер шрифта
Сахарный диабет и гипертония связаны общими генами, выяснили ученые

NatCom: диабет и гипертония связаны пятью группами генетических вариантов
Ученые из Университета Суррея (Великобритания) и Университета Лилля (Франция) выяснили, что сахарный диабет второго типа и артериальная гипертония имеют общую генетическую основу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Оба заболевания часто диагностируются у одного и того же человека и существенно повышают риск сердечно-сосудистых и метаболических осложнений. Однако до сих пор было неясно, в какой степени их сочетание обусловлено общими биологическими механизмами.

В рамках работы исследователи проанализировали более 1300 генетических вариантов, связанных с диабетом и регуляцией артериального давления. Им удалось выделить пять кластеров ДНК-вариантов, отражающих разные биологические пути развития болезней.

Среди них — варианты, связанные с метаболическим синдромом (комплексом нарушений обмена веществ, включающим ожирение, инсулинорезистентность и повышенное давление), снижением функции бета-клеток поджелудочной железы, общим ожирением и сосудистой дисфункцией. Отдельно был выявлен кластер с обратной зависимостью риска диабета и гипертонии.

Затем ученые рассчитали так называемые генетические показатели риска и применили их к данным более чем 450 тысяч участников UK Biobank — крупной британской биомедицинской базы данных. Оказалось, что у людей с высокими баллами по кластерам, связанным с метаболическим синдромом и нарушением работы бета-клеток, риск одновременного развития диабета второго типа и гипертонии был значительно повышен.

По словам соавтора исследования профессора Инги Прокопенко, результаты показывают, что «кардиометаболическая коморбидность» — то есть сочетание сердечно-сосудистых и обменных заболеваний — не является случайным явлением. Генетические данные помогают понять, почему у одних пациентов болезни развиваются вместе, а у других — нет.

Авторы считают, что выявление общего генетического риска может способствовать более ранней диагностике и разработке персонализированных стратегий профилактики и лечения.

Ранее был назван напиток, снижающий риск сердечных болезней, диабета и деменции.
 
