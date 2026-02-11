Лавров обозначил внешнеполитический курс России

Угроза и шантаж никак не повлияют на внешнеполитический курс России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Государственной думе, передает ТАСС.

До этого глава МИД сообщил, что Россия отслеживает сигналы, которые страны Европы посылают после изменения внешней политики США. Он уточнил, что это сигналы, которые Россия стала получать, прежде всего от европейских государств, после того, как администрация президента США Дональда Трампа «порвала» с практикой администрации предыдущего лидера Джо Байдена, — изолировать Российскую Федерацию на международной арене.

10 февраля Лавров заявил, что Европа по разным каналам пытается установить контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но ничего нового от них не поступало. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что переговоры продолжаются, второй раунд состоялся в Абу-Даби, но впереди еще большая дистанция.

Ранее Лавров заявил о желании Европы участвовать в переговорах по Украине.