Пассажиры жалуются на массовые задержки рейсов Azur Air

Пассажиры авиакомпании Azur Air жалуются на задержки рейсов. Их переносят на шесть и более часов, пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

По его данным, причиной послужили поломки двигателей и другие технические неисправности.

«Один из отложенных должен был вылететь из Внуково в Нячанг. Однако у Boeing 767-300 отказал левый двигатель перед рейсом. Из-за этого вылет перенесли на 7 часов. До этого 4 февраля тот же лайнер сначала не смог вылететь в Фукуок из Красноярска по той же причине. Через два дня — 6 февраля — у самолета отказали створки шасси, из-за чего он вернулся в аэропорт Пхукета. Тогда пассажиры сняли видео, как самолёт вырабатывает топливо перед посадкой», — говорится в посте.

Помимо этого, на 10 часов перенесли рейс из Барнаула в Нячанг. На 6–8 часов — рейсы Москва – Пхукет, Камрань – Тюмень и Тюмень – Камрань. Уточняется, что задержки обусловлены якобы неисправностью лайнеров. Поэтому они поздно пребывают в аэропорты.

Перевозчик на момент публикации не прокомментировал информацию.

Ранее самолет из Красноярска во Вьетнаме задержали на сутки.