Британия разместит военных в Норвегии из-за «российской угрозы»

Численность размещенных в Норвегии британских войск в ближайшие три года вырастет с тысячи до двух тысяч солдат, и это нужно для защиты от «российской угрозы». Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили, говорится на сайте правительства Великобритании.

«Великобритания наращивает усилия по защите Арктики и Крайнего Севера – удваивает численность своих войск в Норвегии и расширяет масштабы совместных учений с союзниками по НАТО», – отметил он.

Министр подчеркнул, что в 2026 году в рамках операций Объединенных экспедиционных сил Cold Response и Lion Protector «тысячи военнослужащих» будут развернуты в Арктике и Северной Атлантике, при этом Великобритания будет играть в учениях «ведущую роль».

На сайте правительства сказано, что в рамках операции Cold Response полторы тысячи морских пехотинцев Королевской морской пехоты отправятся в Норвегию. Также там указано, что Британия и Норвегия будут совместно эксплуатировать флот боевых кораблей, предназначенных для поиска подводных лодок, расширят совместную подготовку в Арктике и разместят британскую военную технику в Норвегии.

Хидли заявил, что увеличение британского военного присутствия в Норвегии необходимо, так как Россия представляет собой «самую большую угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем севере», которую Британия не видела со времен Холодной войны.

В начале февраля стало известно о том, что НАТО начало планирование миссии «Арктический страж», которая направлена на обеспечение безопасности Гренландии. А до этого агентство Bloomberg сообщило, что с инициативой создания миссии «Арктический страж» выступила Германия.

