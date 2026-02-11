Размер шрифта
Полицейский проник в квартиру к россиянину, избил его и сам обвинил в нападении

В Ленобласти осудили полицейского, который избил местного жителя
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Ленинградской области полицейский проник в квартиру к местному жителю, а потом обвинил его в нападении. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Сотрудника ППС из Волховского района осудили за превышение полномочий (пп. «а», «б», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), нарушение неприкосновенности жилища (ч. 3 ст. 139 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, полицейский совершил преступление, находясь при исполнении своих должностных обязанностей.

Это произошло после того, как его знакомая пожаловалась на собственного сына, и сотрудник МВД, действуя из иной личной заинтересованности и используя свое служебное положение, решил его проучить.

Испытывая личную неприязнь к мужчине, полицейский проник в квартиру через балкон и сильно избил сына заявительницы. Затем он составил подложный документ, в котором указал, что пострадавший якобы не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и сам напал на него.

Однако экс-полицейскому не удалось избежать уголовной ответственности. Волховский районный суд приговорил его к шести годам в колонии общего режима, назначил штраф в размере 350 тыс. рублей и запрет занимать посты в органах власти на три года.

Ранее в Якутии пятерых полицейских заподозрили в жестоком избиении задержанного.
 
