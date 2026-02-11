Лавров сделал заявление о возможных будущих угрозах от «остатков» Украины

Лавров: РФ не допустит угроз безопасности с территории, что осталась от Украины

Россия не допустит никаких угроз своей безопасности, русским людям, русской культуре с той территории, которая останется от Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что любая договоренность в рамках мирного соглашения не может быть достигнута без компромиссов. Однако Россия готова на них пойти при условии, если интересы нашей страны не будут ущемлены, сказал Лавров.

«И чтобы не сохранилось после такого мира никаких угроз безопасности Российской Федерации и никаких угроз русским людям, русской культуре на территории, которая будет называться «Украина» или как-то еще», — добавил министр.

До этого бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что после завершения конфликта от Украины останется «приличная часть». При этом он не стал делать прогнозов, сколько именно территорий может потерять страна.

В свою очередь полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон допустил, что активное наступление российских войск в зоне боевых действий может привести к тому, что Украина лишится всех городов, кроме Киева. Эксперт отметил, что при нынешних темпах сражений Россия скоро сможет взять под контроль Одессу.

Ранее Лавров оценил мирный план по Украине и сказал, что не устраивает Россию.