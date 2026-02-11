Размер шрифта
Ирина Безрукова уехала на отдых из‑за истощения: «Показатели были на грани»

Актриса Безрукова отправилась на реабилитацию в Таиланд из-за истощения
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Безрукова призналась, что взяла длительный отпуск по состоянию здоровья. Ее слова передает «Звездач».

По словам актрисы, за последний год она работала без перерыва 13 месяцев, участвовала во множестве проектов, на которых испытывала серьезные эмоциональные и физические нагрузки.

«Я сделала чек-ап и поняла, что некоторые показатели были на грани — повышенные показатели кортизола (гормон стресса. — «Газета.Ru»). Врачи сказали, что я, вероятно, пережила серьезное потрясение. <...> Организм пережил сильнейший стресс», — поделилась Безрукова.

Актриса подчеркнула, что не использует для снятия напряжения ни алкоголь, ни таблетки, а отдает предпочтение натуральным методам восстановления.

Сейчас Безрукова проводит отпуск в Таиланде, куда уехала еще на Новый год.

«Этот отпуск нужен, чтобы восстановить почти истощенные эмоциональные, психические и физические ресурсы. Мой организм — как раритетный автомобиль 65-го года выпуска, ему требуется больше заботы, чем «машине» с меньшим пробегом», — отметила знаменитость.

Ранее Садальский раскрыл причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ.
 
