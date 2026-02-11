Греф предложил провести реформу оплаты труда госслужащих

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, что в России нужно провести реформу оплаты труда госслужащих, чтобы они получали достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни». Об этом сообщает РБК.

По мнению Грефа, человеку свойственно стремление к обогащению, и «от этого никуда не деться». Вместе с тем он подчеркнул, что должен сохраняться страх уголовной ответственности, без которого невозможно обеспечить соблюдение закона.

По словам главы Сбербанка, состоятельные люди, приходя на госслужбу, обладают определенным финансовым запасом, тогда как у многих других таких ресурсов нет. По его словам, власть никто не любит, в том числе и он сам, однако именно от «нелюбимых чиновников» зависит будущее страны. В этой связи он задался вопросом, стоит ли набирать на государственные должности коррумпированных и некомпетентных людей и рассчитывать на то, что они приведут страну к благополучию.

Греф также задался вопросом, зачем госслужащим много льгот.

«Они что, больные, инвалиды? Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — сказал глава Сбербанка.

24 сентября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов российских госслужащих и дипломатов с 1 октября на 7,6%.

Ранее в России захотели внедрить новую систему зарплат для педагогов.