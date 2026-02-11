Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Греф предложил провести реформу оплаты труда госслужащих

Греф предложил платить чиновникам столько, чтобы они «вели не нищенскую жизнь»
Гавриил Григоров/РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, что в России нужно провести реформу оплаты труда госслужащих, чтобы они получали достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни». Об этом сообщает РБК.

По мнению Грефа, человеку свойственно стремление к обогащению, и «от этого никуда не деться». Вместе с тем он подчеркнул, что должен сохраняться страх уголовной ответственности, без которого невозможно обеспечить соблюдение закона.

По словам главы Сбербанка, состоятельные люди, приходя на госслужбу, обладают определенным финансовым запасом, тогда как у многих других таких ресурсов нет. По его словам, власть никто не любит, в том числе и он сам, однако именно от «нелюбимых чиновников» зависит будущее страны. В этой связи он задался вопросом, стоит ли набирать на государственные должности коррумпированных и некомпетентных людей и рассчитывать на то, что они приведут страну к благополучию.

Греф также задался вопросом, зачем госслужащим много льгот.

«Они что, больные, инвалиды? Им не льготы, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — сказал глава Сбербанка.

24 сентября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов российских госслужащих и дипломатов с 1 октября на 7,6%.

Ранее в России захотели внедрить новую систему зарплат для педагогов.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!