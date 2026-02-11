Размер шрифта
Президента Польши Навроцкого обвинили в рекламе бренда одежды своей сестры

В Польше Навроцкого обвинили в рекламе фирмы своей сестры
Brian Snyder/Reuters

Президента Польши Кароля Навроцкого обвинили в рекламе бренда одежды, который принадлежит его сестре. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства в последнее время все чаще стал появляться на различных официальных и спортивных мероприятиях в худи и футболках с символикой бренда Nowrocky. Из открытых источников стало известно, что этот бренд был зарегистрирован частной компанией в конце 2025 года. В патентном ведомстве указано, что логотип и бренд фирмы принадлежит сестре президента Нине Навроцкой.

Известный польский адвокат и депутат сейма Роман Гертых считает открытую рекламу президента Навроцкого фирмы сестры скандалом.

«Мы имеем скандал, связанный с тем, что пан Навроцкий рекламирует свою фирму или фирму своей сестры, используя наших спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, где вообще нельзя рекламировать чего-либо. Ходит в шапке и рекламирует товарный знак. Это такой скандал…», — сказал он журналистам.

В канцелярии президента Польше тем не менее отметили, что Навроцкий не имеет с данной фирмой каких-либо коммерческих или рекламных договоренностей.

После волны критики президента Польши, бренд удалил из своих соцсетей некоторые публикации, на которых изображен Навроцкий на официальных мероприятиях.

Ранее президента Польши обвиняли в искажении исторических фактов, заявив о причастности СССР к Холокосту.
 
