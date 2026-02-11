Дом семьи полностью сгорел по вине белки

В США семья лишилась дома после пожара, предположительно вызванного коротким замыканием, которое спровоцировала белка, перегрызшая электрические провода на чердаке, пишет Daily Star.

Донни Банта и Стейси Дэвис спали вместе с двумя детьми, когда их разбудил запах гари. По словам хозяина дома, он услышал щелчок автоматического выключателя, после чего обратил внимание на шум на чердаке и почувствовал характерный запах горящей проводки. Семье удалось оперативно покинуть дом вместе с детьми и домашними животными.

Пожарные службы Панама-Сити прибыли на место и локализовали возгорание, однако здание и имущество внутри были практически полностью уничтожены огнем. По предварительным данным, причиной пожара стало повреждение электропроводки — предположительно белка перегрызла провода, что привело к замыканию.

В интервью местному телеканалу WMBB супруги рассказали, что действовали в спешке, стараясь как можно быстрее разбудить всех членов семьи и вывести их в безопасное место.

После инцидента родственники семьи организовали благотворительный сбор. Собранные средства планируется направить на временное жилье, одежду и предметы первой необходимости.

