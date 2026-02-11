Устроивший стрельбу в анапском колледже имел проблемы с однокурсниками

SHOT: у студента, стрелявшего в колледже Анапы, были проблемы с однокурсниками

Первокурсник, открывший стрельбу в учебном заведении, имел проблемы с успеваемостью и переживал из-за развода родителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

17-летний юноша учился в школе на тройки и не мог найти общий язык с однокурсниками в колледже. По данным Telegram-канала SHOT, юноша также переживал из-за развода родителей.

Студент первого курса открыл стрельбу в колледже во время занятий второй смены. По предварительной информации он произвел не менее шести выстрелов из охотничьего ружья 12-го калибра, ранены несколько человек. Оружие могло принадлежать одному из родственников молодого человека. Юношу задержали сотрудники Росгвардии. Территория рядом с учебным заведением была перекрыта.

