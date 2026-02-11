Губернатор сообщил об одном погибшем в результате стрельбы у техникума в Анапе

Кондратьев: охранник погиб в результате нападения на техникум в Анапе

В результате стрельбы у техникума в Анапе погиб охранник учебного учреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, погибший оперативно среагировал на нападение и вызвал правоохранителей, а также не позволил злоумышленнику зайти в техникум.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении Кондратьева.

Губернатор также отметил, что по предварительной информации двое человек получили ранения средней тяжести, информация по пострадавшим еще уточняется, а на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.

О происшествии в Анапе стало известно ранее. Как писала Baza, студенты одного из техникумов Анапы забаррикадировались в аудитории после сообщений о выстрелах. Как рассказали учащиеся журналистам, сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей. После этого студенты закрыли дверь и оставались в помещении, ожидая, пока ситуация не стабилизируется.

По информации Telegram-канала Mash, во время нападения было слышно пять–шесть выстрелов.

Telegram-канал «ЧП Анапа» в свою очередь сообщил, что, по неподтвержденной информации, нападавшим является молодой человек 2008 года рождения. По неофициальной информации, у стрелявшего в Анапе предварительно была с собой разгрузка с патронами.

Ранее появилось видео задержания устроившего стрельбу у техникума в Анапе.