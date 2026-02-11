Крупнейшее за 30 лет месторождение нефти открыто на Ямале

«Газпром» открыл крупнейшее за 30 лет месторождение нефти на Ямале

Крупнейшее за 30 лет нефтяное месторождение открыли в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила компания «Газпром нефть» на своем сайте.

«Газпром нефть» обнаружила в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа месторождение с геологическими запасами 55 млн тонн нефти. Открытие подтвердило перспективы дальнейшего развития центра нефтедобычи компании на юге Ямала», — говорится в сообщении.

Месторождение было открыто в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков. При бурении поисково-оценочной скважины на глубине 2,7 км были получены промышленные притоки малосернистой и низковязкой нефти, газа и конденсата. Месторождению присвоено имя одного из основоположников отечественной научной школы геологии нефти и газа и органической геохимии Алексея Конторовича, рассказали в компании.

Это месторождение является частью крупного нефтегазового кластера «Газпром нефти» на юге Ямала, в который входят Южно-Новопортовский, Суровый и Салетинский участки. В ближайшей время планируется проведение доразведки для уточнения геологического строения и добычного потенциала месторождения. На основе полученных данных будет сформирована программа разработки новых залежей.

В январе сообщалось, что в Пермском политехе разработали цифровую систему на основе нейросети, которая автоматически подбирает оптимальный режим работы скважинного оборудования и позволяет сократить энергопотребление на месторождении на 10–12% без снижения добычи.

Ранее сообщалось, что в декабре добыча нефти в России снизилась на 73 тысячи баррелей в сутки.