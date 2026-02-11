Украина получит еще €90 млрд от ЕС

Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд на 2026-2027 годы

Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд на 2026-2027 годы. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Эта сумма собрана странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках, ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Из 642 присутствовавших депутатов 458 проголосовали за одобрение кредита Украине, 140 — против, 44 — воздержались от голосования.

19 декабря 2025 года Евросоюз принял решение выдать Украине кредит на €90 млрд на 2026-2027. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении кредита.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнял, что кредит для Украины будет беспроцентным, погашение долга должно начинаться только после выплаты «компенсации».

14 января фон дер Ляйен сообщила€, что Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России.

Ранее была названа сумма, выделенная Западом Украине с начала СВО.