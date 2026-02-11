Полицейские работают в техникуме в Анапе, где произошла стрельба

МВД: сотрудники полиции и других ведомств работают в техникуме Анапы

В техникуме Анапы, где произошла стрельба, работают сотрудники полиции и других ведомств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

По данным ведомства, сегодня студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, им помогают врачи. Злоумышленника уже задержали.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств. Выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате стрельбы у техникума в Анапе погиб охранник учебного учреждения.

По предварительной информации, 17-летний стрелок был вооружен ружьем ТОЗ-34ЕР 12-го калибра. Где подросток взял оружие, устанавливается.

Студенты одного из техникумов Анапы забаррикадировались в аудитории после сообщений о выстрелах. Сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей. После этого студенты закрыли дверь и оставались в помещении, ожидая, пока ситуация не стабилизируется. Во время нападения было слышно пять — шесть выстрелов. После этого учащимся дали указание закрыться в аудиториях и заблокировать двери столами и стульями.

