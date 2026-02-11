Американский лидер Дональд Трамп решил избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя публикацию Financial Times о возможных выборах и референдуме на Украине в мае.

По его словам, эта информация «катастрофа для того, кто остается у власти без выборов в течение двух лет».

«Хочет ли Трамп избавиться от Зеленского, препятствующего миру? Похоже на то!», — написал Филиппо.

Политик также назвал публикацию Financial Times катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и других «еврофашистов».

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее в России раскрыли главных соперников Зеленского на выборах.