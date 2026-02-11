Размер шрифта
Стала известна победительница спринтерской гонки на этапе Кубка Содружества

Биатлонистка Халили выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка Содружества
Максим Блинов/РИА Новости

Российская биатлонистка Анастасия Халили одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества.

Халили прошла дистанцию за 21 минуту 53 секунды, допустив один промах на огневом рубеже. Второе место заняла Кристина Резцова с отставанием 10,9 секунды. Резцова не допустила ни одного промаха. Третьей финишировала Наталия Шевченко (+47,0) с двумя промахами.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

