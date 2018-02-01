Поезд насмерть сбил женщину в московском метро

Пассажирка столичного метро скончалось от удара поезда. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня в 08.25 пассажирка Московского метрополитена, находясь на платформе станции «Пушкинская» получила поездную травму головы не совместимую с жизнью. В ходе опроса свидетелей было установлено, что девушка, находясь на платформе за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим к платформе подвижным составом», — сказал Мышляев.

Реклама

По его словам, на помощь пострадавшей был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть женщины.

«В настоящий момент проводится проверка и изучаются записи с камер наблюдения, информация об инциденте передана в прокуратуру на Московском метрополитене», — добавил Мышляев.

При этом ранее сообщалось о сбое в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро.