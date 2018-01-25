Жильцам дома в Екатеринбурге разрешили вернуться в квартиры после взрыва

Большинству жильцов подъезда многоэтажного дома в Екатеринбурге разрешили вернуться в свои квартиры после того, как там произошел взрыв газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Жильцам подъезда №1 девятиэтажки на улице Пионеров в Екатеринбурге, где накануне поздним вечером произошел взрыв газовых баллонов, разрешили вернуться в свои квартиры. После проведения осмотра подъезда специалисты пришли к выводу, что опасности для населения нет. Отселены только жители трех поврежденных в результате взрыва квартир», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятеро детей и шестеро взрослых пострадали при взрыве двух газовых баллонов в Екатеринбурге.