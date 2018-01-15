Росгвардия проверит частные охранные предприятия после поножовщины в школе в Перми

Росгвардия сообщила о планах организовать проверку частных охранных предприятий, оказывающих на договорной основе услуги по охране школ, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с происшествием в одной из школ города Перми, руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности», — говорится в тексте официального сообщения.

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В частности, отмечается, что помимо проверки законности осуществляемой предприятиями охранной деятельности, будут проверены наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратила внимание на хаотичные и нелогичные действия взрослых во время драки с применением холодного оружия в одной из пермских школ.