Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда и продукты

Роспотребнадзор перед новогодними праздниками напомнил россиянам, к каким продуктам питания нужно относиться с осторожностью.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций», — говорится в сообщении.

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Для профилактики заболеваний ведомство советует россиянами готовить блюда в домашних условиях и не хранить их остатки более суток. Также Роспотребнадзор напоминает, что в магазине нужно обращать внимание на время изготовления продукта и срок его реализации.

«Во время приготовления пищи в домашних условиях, необходимо соблюдать ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для «сырого» и «готового», тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу», — отмечает ведомство.

Отмечается, что с продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней, кроме того большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции.