Московский метрополитен не будет закрывать выход из станции «Охотный ряд» на Новый год

Московский метрополитен не будет закрывать выход в город со станции «Охотный ряд» в новогоднюю ночь, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее в официальных аккаунтах метро была размещена информация о том, что в новогоднюю ночь в связи с концертом на Красной площади выход в город со станции «Охотный ряд» до 03.00 мск будет осуществляться только по специальным пропускам.

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«Вышедшее раннее в соцсетях сообщение о планах ограничить выход со станции метро «Охотный ряд» было ошибочным. Станция будет работать в штатном режиме», — отметили в метрополитене.

Вместе с тем, для выхода в город пассажирам также рекомендуется пользоваться станциями «Китай-город», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Новокузнецкая» в связи с большим скоплением людей в центре Москвы.