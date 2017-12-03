В Иркутской области произошел взрыв газа в жилом доме

В результате взрыва газового баллона в жилом доме в городе Усть-Кут Иркутской области погиб один человек, еще один пострадал, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Хлопок в квартире на первом этаже дома произошел около 11.45 по местному времени (6.45 мск). По предварительной информации, погиб один человек и один с травмами доставлен в больницу. Все жильцы дома эвакуированы <...> пять обратились за медицинской помощью», — сказал сотрудник спецслужбы.

Ранее в Оренбургской области был введен режим ЧС после пожара в торговом центре Оренбурга и хлопка газа в одном из домов в Новотроицке.