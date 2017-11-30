Киевский патриархат: Филарет никогда не просил РПЦ о помиловании

Пресс-секретарь непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) архиепископ Евстратий заявил, что глава УПЦ КП Филарет никогда не обращался к Русской православной церкви (РПЦ) с просьбой о помиловании. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Патриарх Филарет не обращался к патриарху Кириллу и к епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в Церковь. Распространяется провокационная информация, не соответствующая действительности. Патриарх Филарет никогда не направлял и не будет направлять в адрес Русской православной церкви, патриарха Кирилла или кого-то другого прошение о помиловании», — заявил он.

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По словам Евстратия, Филарет не считает себя виновным в нарушении канонов по обвинениям, по которым РПЦ его предала анафеме в 1997 году.

Ранее сообщалось, что лидер непризнанного Киевского патриархата Филарет (Денисенко) попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ за раскол на Украине.