Сечин в четвертый раз не пришел на допрос по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в четвертый раз не пришел в суд по делу обвиняемого в коррупции бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как сообщила на заседании в Замоскворецком суде Москвы судья Лариса Семенова, в суд поступило заявление от адвоката главы «Роснефти» Андрея Клена, согласно которому Сечин не может явиться в суд по причине командировки в Рим, а также напряженного рабочего графика до конца года.

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«Сечин Игорь Иванович считает, что в суде могут быть оглашены данные им ранее показания, он поддерживает их и подтверждает», — огласила судья заявление адвоката.

К этому прикреплен приказ о направлении Сечина в командировку в Рим. Суд постановил продолжить процесс без него.

Ранее Сечин рассказал, когда сможет явиться в суд по делу Улюкаева.