В Нигерии при взрыве в мечети погибли 50 человек

Террорист-смертник совершил атаку в одной из мечетей Нигерии во время утренней молитвы, в результате взрыва погибли не менее 50 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель полиции Осман Абубакар заявил агентству, что точное количество погибших и пострадавших все еще не установлено, так как их доставили в несколько разных больниц.

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«Я опечален очень жестокой и подлой атакой смертника в мечети в Муби сегодня. Я выражаю соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу штата Адамава. Пусть души мертвых покоятся в мире», — написал в твиттере президент Нигерии Мохаммад Бухари.

Ранее сообщалось, что в результате атаки смертников в Нигерии погибли 27 человек.