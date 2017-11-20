Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Из здания Киевского вокзала в Москве эвакуировали около 600 после из-за того, что внутри могут находиться компоненты взрывчатых веществ,передает «Интерфакс».

Как сообщил источник, во время планового обхода территории вокзала служебная собака подала сигнал у одной из камер хранения.

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Предположительно, это означает наличие в ячейке взрывчатых веществ или их компонентов.

Данных о задержке поездом не поступало.

Ранее сообщалось, что в Москве проверяют Останкинскую башню из-за сообщения о «минировании».