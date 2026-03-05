Размер шрифта
СМИ сообщили, что Финляндия может снять ограничения на транзит ядерного оружия

Yle: Финляндия изучает возможность отмены ограничений на транзит ядерного оружия
Michael Nitzschke/Global Look Press

Правительство Финляндии обсуждает вопрос о снятии ограничений, связанных с ядерным оружием (ЯО). Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Одной из таких мер является запрет на транзит ЯО через сухопутное, морское и воздушное пространство страны, говорится в материале.

Ограничения на транзит ядерного оружия содержатся в законе о ядерной энергии. В настоящее время правительство готовится к его пересмотру.

«Ожидается, что предложение правительства о внесении поправок в закон... будет представлено парламенту, возможно, на следующей неделе. Содержание закона уже согласовано на политическом уровне», — пишет Yle.

По его данным, реформа документа не будет затрагивать вопрос ядерного оружия. Этот вопрос будет рассматриваться в рамках отдельного процесса.

В январе шведский премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что Великобритания и Франция ведут предварительные переговоры со Швецией о размещении на территории страны своих ядерных сил.

Ранее финский политик рассказал о проектах Финляндии по ядерному оружию.

 
