В Павловском Посаде приезжий украл несколько крышек от канализационных люков

Жителя Ульяновской области задержали в подмосковном Павловском Посаде по подозрению в краже нескольких чугунных крышек от канализационных люков на одной из улиц города, передает РИАМО.

В дежурную часть полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» 15 ноября обратился представитель одной из коммунальных служб городского округа с заявлением о том, что на улице Чапаева похищены чугунные крышки от канализационных люков. Сумма материального ущерба составила 8 тыс руб.

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи задержан неработающий 29-летний житель Ульяновской области, временно проживающий на территории городского округа Павловский Посад. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенные люки сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.