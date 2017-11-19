Чего ждать от погоды в конце ноября

Морозы не ударят по столичном региону в конце ноября, передает телеканал «360».

Синоптики заявили, что 20‐градусные морозы обойдут стороной Москву и область в 20 числах. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заведущую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Реклама

В начале ноября синоптики дали долгосрочный прогноз по московскому региону на последнюю декаду месяца. Ожидалось, что температура воздуха в эти дни опустится до -17…-20 ºC.

«Но, по уточненным данным, в течение следующей недели будет нормальная для ноября погода с небольшими осадками в виде снега и отрицательными ночными температурами», — рассказала Людмила Паршина.

Синоптик добавила, что на следующей неделе температура будет варьироваться от -5…-7 ºC ночью до +2 ºC.

Дачникам Паршина рекомендовала воспользоваться моментом и начать сажать чеснок, подготавливать розовые кусты к холодам. Почва еще не промерзла, добавила синоптик.