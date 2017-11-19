Пожар охватил дом в Щелково

Возгорание произошло в жилом доме подмосковного города Щелково, передает телеканал «360».

Судя по фотографиям, снятым очевидцами на месте ЧП, пламя охватило одну из квартир на втором этаже.

Снимки опубликованы в паблике «Типичное Щелково».

Малоэтажное строение находится по адресу: Центральная улица, дом 69. Однако столб дыма хорошо виден и в других районах города.

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На место уже прибыли сотрудники МЧС, но официальных комментариев от службы пока не поступало.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Сведений о пострадавших нет.