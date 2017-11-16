Во Внуково объяснили экстренную посадку четырех лайнеров

Четыре самолета различных авиакомпаний могли использовать мнимую нехватку топлива как предлог для внеочередной посадки в сложных метеоусловиях в столичном аэропорту Внуково, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По словам источника, 13 ноября утром во время сильного тумана авиадиспетчеры Внуково получили запросы о немедленной посадке из-за якобы срабатывания сигнализации о нехватке топлива. Он отметил, что речь идет о рейсах из Оренбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени и Якутска.

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«Командиры всех четырех самолетов, столкнувшись с необходимостью ухода на запасные аэродромы или ожидания в очереди на посадку во время тумана в Москве, по всей видимости, решив сэкономить и ускорить посадку, сообщили диспетчерам о якобы недостатке топлива», — сказал источник.

Отмечается, что после посадки выяснилось, что ни в одном из четырех случаев мнимая нехватка топлива не подтвердилась.