В Москве арестованы предполагаемые члены группировки «Таблиги Джамаат»

Кунцевский районный суд Москвы поместил под арест пятерых предполагаемых участников экстремистской группировки «Таблиги Джамаат», передает агентство городских новостей «Москва».

«В отношении задержанных Али Ажиева, Жылдызбека Исмаилова, Кунана Турдиматова, Максата Бердикулова и Али Зулушева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 января 2018 г.», — сообщили представители суда.

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Сообщается, что арестованные подозреваются в совершении преступления в соответствии с ч. 2 ст. 282.2 УК России («Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»)».

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала почти 70 членов экстремистской ячейки в Московском регионе.

«Таблиги Джамаат» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.