Тело связанной девушки нашли в Москве-реке

Тело девушки со связанными ногами нашли в реке Москва в Коломне. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

«13 ноября 2017 года в городском округе Коломна Московской области вблизи деревни Дубна и села Черкизово в 5 м от берега в реке Москва обнаружено тело неустановленной женщины. При извлечении ее из воды было установлено, что ноги пострадавшей связаны между собой транспортировочным автомобильным тросом», — говорится в сообщении.

Ведомство назначило судебно-медицинское исследование тела. Проводится проверка, чтобы выяснить причины и обстоятельств смерти девушки.