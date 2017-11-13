Источник: под завалами строящегося дома в Саранске могут находиться люди

В результате обрушения лестничного пролета в строящемся доме в Саранске под завалами могут находиться три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Мордовии.

«Пять человек пострадали, двоих вытащили из-под завалов», — сказали в МЧС.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что все пострадавшие являются рабочими на стройке. Он также отметил, что обрушился лестничный марш с шестого по второй этаж.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло обрушение в строящемся доме.