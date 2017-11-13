В Саранске в строящемся доме произошло обрушение

В Саранске произошло обрушение лестничного марша в строящемся доме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Мордовии.

«Поступило сообщение об обрушении, по предварительной информации, лестничного марша в девятиэтажной новостройке по улице Фурманова в Саранске. Точно есть трое пострадавших. Насчет погибших неизвестно, информация уточняется », — сказали в МЧС.

Реклама

На месте происшествия работают спасатели.

9 ноября в Ижевске из-за взрыва газа обрушился подъезд девятиэтажного дома. В результате происшествия погибли семь человек.