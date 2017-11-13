Сечин не явился на допрос по делу Улюкаева

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришел в Замоскворецкий суд Москвы на заседание по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Служба судебных приставов также доставляла повестку в суд нарочным по месту работы Сечина в «Роснефть». Ее сотрудники отказались ее получать», — отметила судья.

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По ее словам, повестка была также отправлена по электронному адресу.

Ранее сообщалось, что Текслер пришел в суд для дачи показаний по делу Улюкаева.