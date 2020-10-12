Убил четверых: в Нижегородской области ищут 18-летнего стрелка

В поселке Большеорловском Нижегородской области 18-летний юноша открыл стрельбу по автобусу на остановке. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Борского района.

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По информации регионального следственного управления СК РФ, в результате происшествия погибли трое мужчин. Еще три женщины пострадали – их госпитализировали в тяжелом состоянии. В числе жертв стрелка оказалась его бабушка, в гости к которой он и приехал в Большеорловское.

При стрельбе женщине удалось выжить, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. «Он выстрелил в свою бабушку. Она жива, госпитализирована. Затем он начал стрельбу в других местах, в том числе на улице», — пояснил собеседник агентства. Позже, однако, женщина скончалась в больнице.

По данным Telegram-канала Baza, молодой человек специально ждал автобуса около остановки, после чего открыл стрельбу из охотничьего ружья – всего он произвел 16 выстрелов. Как заявили в ЕДДС, после этого молодой человек убежал в лес.

«Просто ни с того ни с сего — ба-бах, ба-бах, ба-бах. Мы просто думали, что, может, шифер какой-то взрывается или что-то горит. Потом выбегаем на балкон, а он там стоит посредине и стреляет вверх», — рассказали очевидцы происшествия Telegram-каналу Mash. По их словам, молодой человек сначала выстрелил именно в бабушку — в ходе разгоревшейся ссоры, — после чего открыл огонь по другим людям.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Большеорловское для задержания преступника направили сотрудников ОМОНа и СОБРа.

По предварительным сведениям, молодого человека зовут Даниил Монахов — сейчас его ищут. «В населенный пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Как говорится в полицейской ориентировке, подозреваемый может передвигаться на одной из двух машин — белом Kia Ceed или Kia Spectra.

Судя по странице подозреваемого во «ВКонтакте», он увлекается компьютерными играми — в его подписках множество групп об Assassin's Creed и S.T.A.L.K.E.R, а персонаж из Assassin's Creed стоит у него даже на фотографии профиля. Оружие он приобрел месяц назад — как сообщает РИА «Новости», в базе данных Росгвардии записано, что Даниил Монахов законно владеет одним охотничьим гладкоствольным ружьем с 17 сентября 2020 года.

«Данила тихий был, спокойный, — рассказал «Нижнему Новгороду Онлайн» сосед погибшей бабушки. — Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил — порок сердца. Месяц назад купил ружье — ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза».

Как передает Telegram-канал LifeShot, Монахов инвалид детства третьей группы — у него не только врожденный порок сердца, но и бронхиальная астма.

С 2020 года юноша учился в профинтернате, сегодня утром он присутствовал на занятиях — отсидел одну пару, а потом пришел к завучу и отпросился, сославшись на вызов из военкомата, сообщает канал.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при стрельбе, сообщили изданию РБК в пресс-службе губернатора и правительства области. Он уточнил, что раненых отвезли в Борскую центральную районную больницу, туда направили бригаду специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко.

«При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию»,

— сказал Никитин.