Борьба с вирусом: когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение 10-20 предстоящих дней, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Реклама

Медик считает, что россияне стали более ответственными в соблюдении мер эпидемиологической безопасности, что и приведет к стремительному выходу на плато. Кроме того, поспособствуют этому перевод части сотрудников на дистанционный формат работы, а также введение длинных школьных каникул, отметила эксперт.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября»,

— пояснила она РИА «Новости».

Тем не менее Пшеничная предупреждает, что снижение темпа прироста случаев COVID-19 может быть заметно не сразу, потому что у коронавирусной инфекции длительный инкубационный период. Для выхода на плато российским регионам необходимо пройти как минимум полтора инкубационных периода, уточнила она. В этот период суточное число зарегистрированных пациентов не будет превышать 17–18 тыс., предположила медик.

Между тем, по прогнозам вирусолога Анатолия Альтштейна, плато наступит в РФ уже через выходные, в которые и будет зафиксировано максимальное число выявленных больных. «Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — заявил врач.

Тем не менее пандемия COVID-19 продлится еще не менее года — такое предположение сделал главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. «В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал он «МК».

Однако врач приободрил россиян, отметив, что российские медики стали во много раз лучше лечить заболевание. «У нас есть новые данные по всем направлениям, отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов. Мы изменили свои подходы ко многим видам терапии», — пояснил пульмонолог.

Несмотря на это, вопрос введения более жестких мер безопасности все еще висит в воздухе — 28 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что власти могут вернуть «чувствительные для экономики и обременительные для людей» ограничения, аналогичные тем, которые вводились весной, если граждане не будут соблюдать все правила поведения при пандемии.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции»,

— подчеркнул глава государства на расширенном онлайн-заседании президиума Госсовета России.

Однако многие медики уверены: в нынешней ситуации введение самоизоляции будет не таким эффективным, как ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима.

«Все <...> нужно решить одним простейшим путем — точным соблюдением масочного режима. <...> Если публика не понимает, что надо это делать, и в метро из десяти человек один сидит в маске, значит, надо вводить строгие меры. Какие? Не надо прекращать ходить на работу, надо штрафовать таких людей, как это делается в целом ряде стран», — сказал глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев kp.ru.

В начале пандемии российские власти прибегли к «тотальному, непродуманному, беспрецедентному закрытию всего и вся», потому что медицинское сообщество еще ничего не знало о новом вирусе, объяснил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Сейчас, когда заболевание стало более понятным, необходимы «адекватные» ограничительные меры — «золотая середина», заявил он kp.ru.

«Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И, самое главное — это то, что мы научились его — этот COVID — лечить», — заключил он.