Основной показатель: когда в России зафиксируют «вторую волну»

Оценивать, какая волна заражения коронавирусом проходит в России, нужно из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных. Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика.

В Питере ситуация другая. В Нижнем Новгороде другая. Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся», — пояснила Попович.

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По ее словам, рост случаев коронавируса осенью нельзя уверенно называть «второй волной», поскольку на фоне низкого уровня выявляемости в конце лета есть ощущение резкого скачка.

«Формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости», — подчеркнула собеседник издания.

Уровень заболеваемости в каждом регионе России разный, поэтому, по оценкам специалиста, в стране продолжается первая «весенняя» волна. «В России об этом вообще говорить сложно, потому что не заканчивалось то, что называлось первой волной. У нас с задержкой ситуация где-то улучшалась, где-то ухудшалась, поэтому я бы не стала употреблять для российской статистики такие термины», — заключила Попович.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости COVID-19. 24 сентября 2020 года в столице вновь выявили более тысячи случаев за сутки. «Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных. За последнюю неделю ежедневное число пациентов увеличилось примерно на 30%», — сообщили в штабе.

В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что в России наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса, поскольку еще не завершилась первая. Он напомнил, что пандемия продолжается, поэтому люди должны соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее схожее мнение выразил и главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Он предположил, что осенью рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России возможен, однако масштабной эпидемии не будет.

«Подъем заболеваемости действительно будет: его спровоцирует формирование новых коллективов — в школах, вузах, офисах — типичное для осени. Для распространения инфекции будет просто больше условий. Но вряд ли мы столкнемся со столь же масштабной эпидемией», — пояснял он «Газете.Ru».

Более того, он напомнил россиянам о необходимости прививания от гриппа, чтобы на фоне пандемии не допустить осложнений из-за наложения одной инфекции на другую. Он также подчеркнул, что имея весенний опыт, система здравоохранения готова к росту числа случаев COVID-19.

«Сейчас есть ресурс для перепрофилирования и развертывания дополнительных коечных мест, к которому мы пришли уже в процессе распространения инфекции. Пройдя первый этап пандемии, мы уже сделали выводы и готовы к новому удару — есть и достаточное количество оборудования, опыт медицинского персонала, который активно работал в эпидемию, да и просто опыт людей», — отметил Чуланов.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о серьезном росте госпитализаций в столице — по его мнению ситуация усложняется, написал градоначальник в своем блоге.

«Нужно беречься, соблюдать требования врачей», — заявил он.

Собянин надеется, что повторного введения жестких ограничений из-за коронавируса, как весной, удастся избежать. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — написал он.

При этом он вновь порекомендовал москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с 28 сентября 2020 года оставаться дома, а предприятиям и организациям перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы из-за распространения коронавируса.

«Весной большинство из вас полностью или частично перевели своих работников в дистанционный режим. И тем самым — внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — пояснил градоначальник.