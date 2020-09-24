Кашель и температура: как стресс вызывает симптомы COVID-19

В период пандемии люди, склонные к тревоге и самовнушению, могут обнаружить у себя ложные симптомы коронавируса. Однако это не означает, что человек действительно болен. Об этом РИА «Новостям» рассказал главный внештатный специалист минздрава Подмосковья невролог Ринат Богданов.

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«Часть людей обладают более выраженным тревожным фоном с повышенной внушаемостью, иными словами — способностью к самовнушению. Они начинают «примерять» на себе симптомы коронавируса и потом, через какое-то время, их обнаруживают. Это может быть нехватка воздуха, кашель, вплоть до подъема температуры. Если внушить, то эти симптомы вам организм и выдаст», — отметил специалист.

Как пояснил «Газете.Ru» невролог Владимир Марченко, часто даже минимальный стресс может вызвать изменения в организме — особенно если человек удерживает в себе негативные эмоции.

«Около половины заболеваний носят психосоматический характер: 15-50%. При обследовании у профильного врача в любом случае стоит обратиться психотерапевту, неврологу, психиатру, который поможет справиться с психологической причиной заболевания», — отметил Марченко.

Медик добавил, что у пациентов на фоне пандемии может сперва развиться тревога или беспокойство. Однако со временем это состояние может усугубиться и перейти в депрессию. По словам специалиста, это приводит к снижению иммунитета и проявлению различных симптомов.

«Возьмем такую болезнь, как гастрит. Он может иметь как бактериальную, так и психосоматическую природу. Если болезнь связана с поражением желудка бактерией хеликобактер, то стоит обратиться к гастроэнтерологу. При этом боли могут появиться после перенесенного стресса — мозг передает болевые импульсы в определенные органы», — пояснил собеседник «Газеты.Ru»

Если не лечить в том числе и психосоматических природу заболевания, то оно может перерасти в хроническое, уточнил Марченко. К этим болезням относятся: гипертония, бронхиальная астма, язвенная болезнь, ревматоидный артрит, психологическое бесплодие, панические атаки, аллергии, бессонница, ожирение, анорексия, простуда и другие.

«Люди придумывают себе симптомы. Более того, многие читают разные псевдонаучные статьи якобы о симптомах коронавируса, при этом не пытаясь разобраться. Чтобы так не переживать, можно просто сдать тест», — сетует медик.

Об опасности фейков на фоне пандемии коронавируса ранее заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, люди вредят себе, читая сомнительные источники.

С ним согласилась клинический психолог Инна Попова. По словам специалиста, такие пациенты провоцируют психосоматический фактор, что приводит к маниакальному синдрому и боязни. После этого развиваются болезни.

«Так, к сожалению, часто бывает. Возник легкий кашель, значит сразу что-то не так. Возможно, просто в горло попали частицы пыли или другой раздражающий фактор. Пациенты не рассматривают симптомы как что-то другое — они думают только о коронавирусе», — отметила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Она пояснила, что людям с высоким уровнем внушения следует развить более критичное отношение к такой информации. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, следует найти себе хобби по интересам либо записаться на какие-нибудь курсы.

«Это поможет расслабиться. На самом деле достаточно и просто прогулки, главное, это не думать о том, что в мире существует опасный вирус. Можно принимать все меры предосторожности, но при этом не бояться, что если заболеешь, то обязательно умрешь», — рассказала психолог.

Также следует следить за распорядком своего дня. По словам Поповой, лучшее средство от стресса — это сон. Обязательно нужно ложиться в то время, когда организм этого требует.

«Смысл в том, что когда организм требует сна, значит ему нужна перезагрузка. Можно подремать 30 минут и полностью восстановиться. Также следует ложиться до 00.00 и просыпаться с 08.00 до 09.00. Однако это время корректируется в зависимости от загруженности человека», — заключила медик.