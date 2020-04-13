Не пускают без причины: ГИБДД перекрыла все въезды в Москву

Сотрудники столичного ГИБДД утром 13 апреля перекрыли полосы движения на всех въездах в Москву — они проверяют документы и пропуска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам», — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что на въездах стоят не только экипажи, но и ограждения. При необходимости инспектор может проверить регистрацию, пропуск и попросить объяснить причину поездки. «Со среды, 15 апреля, жителей из других регионов в столицу будут пропускать только при наличии цифрового пропуска», — подчеркнул источник.

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Ранее сообщалось, что въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение — Московская область. По данным источника, машины разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.

При этом другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры вскоре будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.

Руководитель пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин сообщил, что на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в столицу.

Более того, в на сайте столичной полиции появилось информационное сообщение для граждан, в котором говорится о возможных пробках в связи с проверкой документов.

«Столичная полиция информирует: с 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории города будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта.

В связи с этим возможны затруднения в движении. Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки. Без крайней необходимости не покидайте жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять цифровые пропуска», — сообщили правоохранители

Если водители выехали в город без веских причин, то сотрудники ГИБДД составят протокол за нарушение режима самоизоляции — нарушителям грозит штраф в 5 тыс. рублей.

В соцсетях россияне жалуются на то, что инспекторы разворачивают все автомобили, прибывшие из регионов. Однако жители Москвы и Московской области заявляют, что особых проблем с сотрудниками нет, единственная неприятность — это небольшие заторы на дороге.

«Нас сегодня гайцы на пересечении профсоюзной и МКАДа, на въезд, тормознули, минут 5, все культурно, проверили у водителя доки и все», — пишет один из пользователей соцсети «Вконтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», небольшие заторы были на въездах в столицу с Волоколамского, Ленинградского и Новорязанского шоссе. В остальном дороги были так же свободны, как и обычно с начала нерабочей недели.

Напомним, с 10 апреля мэр столицы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Начать оформление пропусков можно с 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок становится обязательным.

Заявитель получает специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые знаки указывают на окончание его действия. «Остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов», — пояснил градоначальник в своем блоге.

Этот код необходимо носить с собой так же, как и документы, удостоверяющие личность. За его отсутствие власти могут оштрафовать. «Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте», — подчеркнул Собянин.

Этот код необходим для любых поездок на любом виде транспорта — будь то личный автомобиль, такси, автобус или метро. Его нужно делать для того, чтобы поехать на работу в случае, если необходимо присутствие сотрудника в организации. В этом случае он выдается единожды до 30 апреля включительно.

Пропуск также необходим для посещения медицинской организации. Он выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медучреждение. Количество выдаваемых пропусков не ограничено.

Помимо этого, необходимо оформить пропуск, если москвичу необходимо передвижение по городу в личных целях, которые соответствуют режиму повышенной готовности, то есть в магазин, на вокзал, дачу и т.д — он выдается на один день.