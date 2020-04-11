Помощь России не нужна: как Белоруссия борется с пандемией

Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для определения коронавируса COVID-2019, но закупать Минск у Москвы эти изделия не будет, поскольку они ненадежные, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

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По его словам, тесты были переданы в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров и дальнобойщиков из России, а также работников на атомных электростанциях.

«Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%. Так что нам сейчас эти тесты не нужны», — сказал дипломат.

Он добавил, что у Белоруссии достаточно тестов, но, при этом, не смог прокомментировать тот факт, что порядка тысячи белорусских волонтеров по всей стране собирают деньги и средства индивидуальной защиты для медиков, потому что медики сами просят о помощи.

«Я думаю, что нужно доверять тем заявлениям, которые делаются по линии Минздрава. Насколько мне известно, проблем с приобретением этих масок нет. Хотя видел, что в аптеках с ними вопросы. Но в товарах для дома я лично видел многоразовые, хлопковые, они продаются за 1,65 рубля», — пояснил Макей.

Обстановка в Белоруссии — единственной стране в регионе, где несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 не ввели карантин, — накаляется. Адресованную руководству Всемирной организации здравоохранения петицию с требованием ввести в республике карантин подписали несколько сот тысяч человек.

«В большинстве стран мира давно приняты необходимые меры по остановке распространения коронавируса. К сожалению, в Республике Беларусь происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей.

Многим зараженным ставят диагноз пневмония, дабы не портить статистику, не наводить панику», — говорится в петиции. Она была размещена на сайте Change.org 1 апреля.

Беспокойство стратегией белорусского правительства по борьбе с коронавирусом доносится и из Литвы.

«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой, — говорил в начале апреля президент Литвы Гитанас Науседа. — Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются».

7 апреля издание «Подъем» сообщило о массовом увольнении врачей Минска и Витебска — наиболее пострадавших от коронавируса городов Белоруссии. Медперсонал больниц на условиях анонимности рассказал, что больницы «забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией».

«Но мы же понимаем, что это. Рассказывать об этом нельзя, потому что одна врач из Витебской клинической больницы вон рассказала о ситуации, так ее прокуратура затаскала. У нас в больнице те, кто на пенсии работал, пишут сначала заявление на очередной отпуск, потом сразу на отпуск за свой счет. Им, конечно, второе заявление подписывать не хотят, тогда они грозят, что сразу уволятся. И уже стопки этих заявлений — на внеочередной отпуск или на увольнение.

Ну а что им делать? Врачи сами уже болеют», — цитирует издание слова медика.

Стоит отметить, что пандемия ударила и по белорусской экономике — власти страны не могут сдержать рост цен на продовольствие, следует из заявления руководителя комитета госконтроля Леонида Анфимова. Госкомитет еще 7 апреля отметил, что «отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители».

В одной из розничных торговых сетей Белоруссии надбавка составила почти 300%. Не соблюдаются рекомендации властей и в отношении надбавок на социально значимые товары.

Премьер Белоруссии Сергей Румас призвал эффективнее решать проблему продовольственной безопасности. Причем делать это следует особенным способом — при помощи исключения доллара из торговых расчетов.

«Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах», — заявил белорусский глава правительства.

Он добавил, что «особенно это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров». Иными словами, Румас выступает за то, чтобы, например, за российские нефть и газ Белоруссия могла бы расплачиваться белорусскими рублями, а не твердой валютой.