«Где Чубайс?» В Госдуме призвали «взять и экстрадировать» экс-главу «Роснано»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал экстрадировать в Россию бывшего чиновника Анатолия Чубайса, который, по его словам, неудачно провел в 90-е реформу электроэнергетики. По словам депутата, ответственные за переход государственной собственности в частные руки только обогатились и приобрели недвижимость за границей, а обещанные мощности так и не нарастили. Сейчас Чубайс живет в Израиле и занимается изучением возможного будущего России.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время заседания раскритиковал реформу электроэнергетики в России, которую проводил бывший председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс. Он предложил экстрадировать экс-чиновника обратно в Россию.

По словам Володина, несколько лет назад ответственные лица предложили передать электроэнергетику частным лицам, чтобы они нарастили мощности и улучшили эту сферу.

«Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — сказал Володин, цитирует ТАСС.

Реформы Чубайса

Анатолий Чубайс возглавил РАО «ЕЭС России» — компанию — монополиста на рынке генерации и транспортировки электричества — в 1998 году. В то время около 20 региональных энергосистем в стране находились в состоянии банкротства: потребители за энергию почти не платили, оборудование не ремонтировали, новое не строили. Чубайс посчитал, что решить проблему помогут инвестиции и конкуренция. Одну компанию разделили на несколько разных. Государство контролировало сетевую, распределительную и диспетчерскую деятельности, а генерацией и сбытом электроэнергии занимались частные компании. На российский рынок вышли и международные компании. Так, государство стало контролировать только 45% рынка.

В России многие выступили против реформы. Уже после ее проведения Чубайса обвинили в росте цен на энергию и в аварии 2005 года. Тогда в Москве и четырех областях произошел блэкаут, из-за чего люди оказались заблокированы в метро и лифтах, а больницы остались без электричества.

Обанкротил «Роснано»

После ликвидации РАО «ЕЭС России» Чубайс возглавил «Роснано» — государственную компанию, которая инвестирует в высокотехнологичные проекты для развития нанотехнологий. Государство вкладывало в корпорацию сотни миллиардов рублей, чтобы обеспечить гарантию кредиторам, однако в 2018 году дотации прекратились. Тогда «Роснано» стали выпускать облигации.

«У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто «ворочать» большими деньгами, а еще и вложить их в нашу долгосрочную стратегию»,

— сказал Чубайс на новогоднем корпоративе в 2015 году.

Несмотря на то, что в 2014–2018 годах корпорация показывала прибыль, у нее было много долговых обязательств — в 2016 году стоимость «Роснано» была ниже стоимости ее долга, возникла угроза дефолта.

В 2020 году Чубайс покинул свою должность. Ему на замену пришел Сергей Куликов. Через два года он обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность компании в 2010–2020 годах. Он выяснил, что за это время «Роснано» привлек более 290 млрд рублей, но при этом долг компании был более 146 млрд рублей, а обслуживание обязательств стоило 126 млрд рублей.

«Удрал» за границу

В 2020 году Чубайс стал спецпредставителем президента РФ по международным связям. Однако уже через два года — после начала СВО — он подал в отставку и с семьей уехал за границу.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что деятельность Чубайса во главе «Роснано» ни с экономической, ни с финансовой точки зрения «явно не удалась»:

«Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Не буду сейчас цифры называть, большие цифры. Может быть, он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю».

При этом Путин не стал критиковать деятельность Чубайса и других реформаторов в 90-е годы после развала СССР. Однако он отметил, что «это привело в том числе к развалу социальной системы, практически полному, обнищанию народа и резкому сокращению рождаемости».

Сейчас Чубайс живет в Израиле. Он основал Центр российских исследований при факультете общественных наук Университета Тель-Авива. Организация планирует проанализировать период после распада СССР в 1991 году, на основании чего изучить возможное будущее России.