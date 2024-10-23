«Ты кто такой? Я Леша Гуф»: Долматов избил полицейского и забыл белый порошок в бане Рэпер Гуф попал в полицию из-за драки и отказа платить за баню

Рэпер Гуф вновь в центре скандала, на этот раз он побил полицейского. Музыкант отдыхал с девушками и, возможно, наркотиками в бане и отказался за нее платить. Хозяйка вызвала двоюродного брата — сотрудника ППС. Во время ссоры Гуф несколько раз ударил мужчину по голове и пнул, хотя тот не пытался ударить его в ответ. Рэпера забрали в полицию, откуда он вел прямой эфир, оскорблял пострадавшего и хвастался, что он звезда.

Отдыхал в бане с порошком

Конфликт начался с того, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) в ночь на 23 октября арендовал баню в подмосковном городе Апрелевке. С ним было пять человек: друг музыканта и четыре девушки. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

«Ночью музыкант употреблял сам и предлагал запрещенку администратору. После его ухода следы порошка остались на столе и стенах. На пол кто-то скинул пакетики — их уже забрали на экспертизу», — отмечает Telegram-канал Mash.

Кроме того, гости курили самокрутки, чем нарушили правила посещения. За это им потом выписали штраф.

Изначально Гуф снял баню на два часа и оплатил их, однако позже попросил продлить на три часа. Кроме того, рэпер требовал, чтобы в заведении отключили камеры, а также никого больше не принимали на время его отдыха. Все для того, чтобы он мог оставаться инкогнито. В итоге компания задолжала за аренду и штраф из-за самокруток по разным данным от 60 до 78 тыс. руб. Когда пришла пора платить, Гуф отказался, что, по всей видимости, и спровоцировало ссору.

Ударил в ухо

Предварительно, администратор бани вызвала к несговорчивым гостям управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата. Последний оказался 27-летним сотрудником патрульно-постовой службы , на тот момент находившимся не при исполнении. Завязалась перепалка, в какой-то момент все участники оказались на улице. Там, у входа в баню, мужчина, похожий на Гуфа, ударил полицейского.

На записи с камеры, видно, как нападавший подходит к оппоненту и с размаху бьет его в ухо, а позже пинает со спины и бьет рукой по затылку. Пострадавший не делает попыток как-то ответить.

Изначально СМИ писали, что Гуф приставал к девушке в бане, из-за чего потом подрался с ее братом. По новой версии, во время конфликта из-за денег управляющая либо ее брат начали снимать музыканта на телефон, что разозлило рэпера. Адвокат Гуфа Сергей Жорин заявил, что его клиент ни к кому не приставал. Также защита артиста настаивает, что он не занимался рукоприкладством.

Стрим из участка

После нападения патрульный вызвал полицию. Вместе с Гуфом и сестрой их отвезли в отделение. Прямо оттуда рэпер запустил прямую трансляцию в своих соцсетях. Он показал на видео лицо пострадавшего, ругался матом, высмеивал и оскорблял его, а также его сестру.

«Ушко опухло?.. Да что ж произошло с тобой», — интересуется рэпер у молодого человека, который сидит в участке с покрасневшим ухом.

Тот в ответ жалуется полиции, что у него болит голова, ему очень плохо, и он «сейчас в обморок упадет». Мужчина также рассказывает в присутствии полицейских, что ему позвонила сестра и сказала, что ее обижают, поэтому он приехал, а ему «набили ухо».

«А ты кто такой? Я Леша Гуф! Ничего не говорит тебе?» — заявляет музыкант.

Правоохранители в это время не пытаются прекратить съемку, только просят рэпера не выражаться, потому что это «как минимум некультурно». Позже Гуф выходит вместе с ними на улицу покурить и с нецензурной бранью жалуется полицейским.

«У меня руки трясутся из-за этого [урода]. У меня сломана рука вообще», — возмущается Гуф.

Пострадавший в итоге снял побои и написал на рэпера заявление. Сейчас ситуацию проверяют по двум статьям Уголовного кодекса: об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115) и связи с наркотиками (ст. 228). Гуфу грозит до четырех месяцев ареста, отмечает Telegram-канал Shot.