Власти Турции высказались о возможных организаторах теракта в Анкаре

Власти Турции считают, что к теракту в Анкаре могут быть причастны представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Об этом сообщает TRT Haber.

Он подчеркнул, что процесс идентификации личностей нападавших продолжается.

Ерликая предположил, что их действия, скорее всего, связаны с РПК.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает свою программу в Казани и утром в четверг, 24 октября, возвращается в Турцию.

Днем 23 октября на одно из крупнейших оборонных предприятий Турции напали террористы. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети.

Теракт произошел во время саммита БРИКС в России. Российский лидер Владимир Путин начал встречу с Эрдоганом на площадке БРИКС с соболезнований. Он подчеркнул, что Россия осуждает терроризм в любых проявлениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Турции сообщил о ликвидации террористов в Анкаре.