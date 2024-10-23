Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Турции высказались о возможных организаторах теракта в Анкаре

МВД Турции: к теракту в Анкаре могут быть причастны представители РПК

close
Reuters

Власти Турции считают, что к теракту в Анкаре могут быть причастны представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Об этом сообщает TRT Haber.

Он подчеркнул, что процесс идентификации личностей нападавших продолжается.

Ерликая предположил, что их действия, скорее всего, связаны с РПК.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает свою программу в Казани и утром в четверг, 24 октября, возвращается в Турцию.

Днем 23 октября на одно из крупнейших оборонных предприятий Турции напали террористы. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети.

Теракт произошел во время саммита БРИКС в России. Российский лидер Владимир Путин начал встречу с Эрдоганом на площадке БРИКС с соболезнований. Он подчеркнул, что Россия осуждает терроризм в любых проявлениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Турции сообщил о ликвидации террористов в Анкаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами